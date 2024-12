“SALAH HA FIRMATO IL CONTRATTO PER 2 ANNI”: se lo fa scappare in diretta | Accordo ufficiale da fine dicembre

Svolta incredibile per il futuro di Momo Salah, con la rivelazione che è arrivata in diretta e non lascia più alcun dubbio.

Il mercato si sta avvicinando alla sua apertura ufficiale. Sarà una sessione calda, ma che ovviamente, essendo di gennaio, non vedrà grossi colpi da parte delle società, le quali hanno già speso gran parte del loro budget in estate. Ci sarà però un altro tema legato ai trasferimenti che è davvero molto interessante.

I calciatori in scadenza di contratto alla fine della stagione attuale infatti possono già accordarsi con altri club a partire da febbraio prossimo. Ed è per questa ragione che i tanti nomi presenti in questa lista iniziano a scatenare la curiosità e le fantasie di tifosi ed appassionati. E tra questi c’è senza ombra di dubbio Momo Salah.

Ma nelle scorse ore, come un fulmine a ciel sereno, proprio sul conto del fuoriclasse egiziano sono arrivate delle clamorose novità. Salah infatti ha firmato un contratto di due anni con il club, con l’accordo che diventerà già ufficiale alla fine del mese di dicembre. Un annuncio che è praticamente scappato a chi lo ha fatto in diretta tv.

Salah, ecco l’annuncio sul suo futuro

Da diverse settimane le voci sul futuro dell’egiziano si fanno avanti in maniera imperterrita. Alcune indicano un suo imminente approdo al PSG. Altre invece la sua permanenza in Premier League, in un club diverso dai Reds. Altre ancora invece vorrebbero un ritorno in Serie A dell’ex Roma e Fiorentina.

Tuttavia a svelare tutta la verità sul suo conto ci ha pensato nelle scorse ore un certo Sergio Aguero, ex bomber e capitano del Manchester City, che ha fatto chiarezza parlando con una certa sicurezza dell’avvenire di Salah.

”Dissipato ogni dubbio sul suo futuro”

L’ex attaccante argentino durante una diretta sui propri canali social ha espresso le seguenti parole sul futuro del calciatore africano, riportate da calciomercato.com

“Da quanto ho capito, Salah ha rinnovato il contratto con il Liverpool per altre due stagioni. Penso che questo dovrebbe dissipare ogni dubbio sul suo futuro”. Un annuncio chiaro e che dunque non lascia dubbi. Resta da capire dunque l’affidabilità di questa fonte, anche se difficilmente ci viene da pensare che Aguero abbia diffuso questa notizia senza averne la certezza.