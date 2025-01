SALAH A PARAMETRO ZERO: lascia il Liverpool e firma immediatamente | Botto di fine gennaio

Momo Salah molto vicino a lasciare il Liverpool, per lui in arrivo una nuova avventura: botto di fine gennaio

Nella serata di Champions League, di martedì 21 gennaio, non ha potuto non mettere il timbro nella vittoria del suo Liverpool contro il Lille. I francesi non hanno potuto nulla contro la corazzata dei ‘Reds’ che stanno dominando la competizione.

Lo dimostrano le 7 vittorie su altrettanti incontri. 21 punti e primato solitario per i ragazzi di Arne Slot che sono i veri favoriti per la vittoria finale del torneo targato Uefa. Merito, soprattutto, del loro attaccante simbolo: Mohamed Salah.

L’attaccante egiziano sta disputando una stagione da urlo: 22 reti e 17 assist in 31 incontri. Numeri impressionanti di uno dei migliori esterni d’attacco attualmente in circolazione. Dalla gioia dei tifosi al dolore degli stessi se si pensa al suo contratto.

Il suo accordo, infatti, andrà in scadenza il 30 giugno di quest’anno. Un suo addio è molto probabile. Soprattutto perché, nelle ultime ore, si stanno intensificando sempre di più le voci in merito ad un interessamento del club che vuole solamente lui.

Salah, il club fa sul serio: addio Liverpool, contratto milionario per l’egiziano

Momo Salah è molto vicino non solo a lasciare il Liverpool, ma il grande calcio e soprattutto l’Europa. Sulle sue tracce, infatti, un importante club dell’Arabia Saudita. Si tratta dell’Al-Hilal che fa davvero sul serio per il calciatore. La conferma arriva direttamente da “Sky Sports DE” con il club pronto ad accontentare ogni tipo di richiesta economica per il classe ’92. La cosa (quasi) certa è che il calciatore è destinato a lasciare ‘Anfield’. Non a gennaio, come in molti ipotizzavano, ma al termine della stagione.

Magari dopo aver vinto trofei importanti come Premier League (anche in campionato sono primi) e la Champions. Nelle ultime settimane si stanno intensificando, sempre di più, le voci di un suo imminente addio. L’Al-Hilal, attualmente primo in classifica, ha intenzioni serie di aggiudicarsi l’attaccante principe del Regno Unito. L’obiettivo è quello di aggiudicarsi le sue prestazioni, al termine del campionato, a parametro zero. Soprattutto dopo la smentita delle voci riguardante un possibile interessamento del PSG nei suoi confronti.

Salah, futuro già scritto: accordo ad un passo con il nuovo club

Nell’ultimo periodo, inoltre, si erano diffuse in rete le immagini di Salah con addosso la maglia del club saudita che lo vuole a tutti i costi. Gioia incontenibile per i tifosi sauditi e per gli amanti del calcio del Paese in questione. Peccato per loro, però, che si trattasse solamente di una immagine creata con l’intelligenza artificiale.

Si trattava semplicemente di un fotomontaggio. Possibile, però, che questo avvenimento possa essere rimandato solamente di qualche mese. Per Salah, inoltre, è prevista una ricca offerta per l’ingaggio: oltre 30 milioni di euro (netti) a stagione.