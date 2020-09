L’ad del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato su Twitch sul canale di Gianluca Di Marzio. Ecco le sue parole: «Il Palermo è e deve essere un club ambizioso. E’ una società che cerca di riportare il Palermo calcio su palcoscenici che riteniamo debba meritare. La strada è difficile, in particolare quest’anno il girone C si presenta parecchio complicato con squadra di grande ambizione. Con esse condivideremo la speranza di poter vincere il campionato. L’intenzione è quella di allestire una formazione ambiziosa che possa essere competitiva e che laddove non ci riuscisse magari sarebbe pronta per arrivare in serie B se non in questo nel prossimo campionato. Anche per questo abbiamo sottoscritto un biennale con Boscaglia. Stiamo cercando di fare le cose con attenzione anche perché quest’anno si dovrà presentare una lista di soli 22 professionisti. C’è poca tolleranze per gli errori, le caselle vanno colmate con grande attenzione. Stiamo seguendo alcuni profili per completare l’organico con molta attenzione aspettando anche che il mercato entri nel vivo visto che di fatto è appena iniziato.».