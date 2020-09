L’ad del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato su Twitch sul canale di Gianluca Di Marzio. Ecco le sue parole:

«Sappiamo che non possiamo sbagliare e ci prendiamo tutto il tempo necessario per scegliere i giocatori che meglio possano seguirci. Abbiamo creato uno staff di osservatori che monitora tutto quello che accade sui campi di calcio. L’organico aveva già una buona base, lo scorso anno cominciammo già a prendere giocatori che nelle nostre intenzioni avrebbero potuto accompagnarci anche nelle stagioni future. Siamo ripartiti confermando alcuni giocatori che hanno dato un contributo importante lo scorso anno. Adesso si tratta di completare questo mosaico, abbiamo già scelto 5 ragazzi e dobbiamo prenderne ancora qualcuno. So che i tifosi si aspettano nomi di grido, ma preferisco non andare di fretta, cerchiamo di fare le cose con i tempi giusti prendendoci tutto il tempo necessario. Il mercato offre moltissime opportunità, non tutti possono giocare a Palermo. Il club porta allo stadio migliaia e migliaia di persone, non tutti reggono la pressione».