L’ad del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato su Twitch sul canale di Gianluca Di Marzio. Ecco le sue parole:

«Pettinari ha grandissime qualità. E’ un giocatore che seguiamo da tempo attraverso anche persone che hanno lavorato con lui. Vedremo se ci saranno i presupposti per prendere lui o un altro. Il mercato offrirà sempre più opportunità da qui in avanti. Hertaux? E’ un ragazzo che io ho incontrato, lui ha la moglie palermitana. C’è stato un incontro per conoscerci e capirci. Il reparto della difesa è forse oggi quello più attrezzato e completo. L’ipotesi Hertaux era più una suggestione piuttosto che una necessità tecnica. Abbiamo un pacchetto difensivo ben assortito. Mi ha fatto piacere incontrarlo, però ci siamo lasciati senza impegni reciproci».