L’ad del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato su Twitch sul canale di Gianluca Di Marzio. Ecco le sue parole:

«Martinelli? Il ragazzo deve sostenere un’ulteriore visita specialistica domani. Vediamo che cosa certificherà. Speriamo ovviamente bene, lui tutti gli anni ha dovuto sostenere degli esami di riparazione per ottenere il certificato di idoneità. Lo aspettiamo tutti a braccia aperte, non è soltanto un ottimo calciatore, è soprattuto un ragazzo splendido che si è calato subito nella realtà diversa di Palermo. Laddove non dovesse superare l’esame di domani sarebbe un problema perché lo consideravamo un titolare».