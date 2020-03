Il Palermo non si allenerà nemmeno questa settimana. Oggi è arrivato il comunicato da parte del club e a tal proposito ha parlato anche l’amministratore delegato del club Sagramola. Ecco le sue parole rilasciate a “TGS”: «Non si erano ancora ripristinate le condizioni di sicurezza per consentire la ripresa degli allenamenti dei nostri tesserati. Vogliamo concludere la stagione sportiva, la decisione della Uefa di oggi ci dà qualche certezza in più, perché consente ai nostri campionati di sforare a giugno-luglio. Ringrazio coloro che si stanno impegnando quotidianamente per farci uscire dall’incubo nel quale siamo precipitati e ringrazio anche chi sta aiutando le vittime del contagio».