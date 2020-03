Ad oggi sono 10 i casi di positività che sono stati riscontrati fra i detenuti nelle carceri italiane dell’intero territorio nazionale. Lo comunica il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, la sezione del ministero della Giustizia che ha competenze sulle case circondariali italiane. Secondo il Dap, dall’inizio dell’emergenza coronavirus, sono stare diverse le misure messe in cantiere per evitare il propagarsi dei contagi nelle celle, sia tra detenuti che tra persone della polizia penitenziaria, fra cui l’istituzione dell’unità di crisi per il monitoraggio del fenomeno.