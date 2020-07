«Smentisco categoricamente che il Palermo sia interessato a Fabio Pecchia, non c’è nulla di vero. Ognuno dice la sua ma noi parleremo solo quando ufficializzeremo il nuovo allenatore». Queste le parole dell’ad del Palermo, Rinaldo Sagramola, rilasciate a “Gds.it”, smentendo di fatto l’indiscrezione che vedeva la dirigenza del Palermo interessata al tecnico della Juventus under 23, Fabio Pecchia (CLICCA QUI), per affidargli la panchina per la prossima stagione in Serie C. Fino a qualche giorno fa sembrava fatta per l’arrivo dell’ex centrocampista rosanero Fabio Caserta, ma la trattativa sarebbe fallita anche a causa dei precari equilibri di classifica in casa Juve Stabia che hanno spinto il tecnico ad una smentita pubblica attraverso una conferenza stampa, nella quale ha ribadito che il suo unico obiettivo è salvare la categoria e pensare al bene del club di Castellammare, smentendo contatti con altre società.