L’edizione odierna di “Repubblica” riporta un’intervista realizzata all’amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola. Il ritiro precampionato è alle porte. Ma il Palermo non ha ancora un allenatore.

«Ogni volta che ci viene accostato un nome si crea un problema. Al momento sono tutti impegnati con altri club. Conviene creare un problema con quell’allenatore e con quella piazza? Credo di no. Per cui aspettiamo. Abbiamo letto di tutto e di più ma non smentiamo».