Intervenuto ai microfoni di “Solosavoia.it”, Rinaldo Sagramola, amministratore delegato dei rosanero, ha parlato della sfida in campionato contro il Savoia. Ecco le sue parole: «Siamo tutti a casa sperando che questa situazione passi quanto prima. Oggi avremmo giocato la partita delle partite. Savoia e Palermo avrebbero messo in scena uno spettacolo da serie superiore. Mi auguro davvero che questa gara possa essere giocata alla presenza delle due tifoserie che meritano certamente palcoscenici ben più importanti della D, il tutto in un clima di festa, di sport e che alla fine vinca il migliore».