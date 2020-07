L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta un’intervista realizzata all’amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola. Anche l’allenatore rischia di arrivare a ritiro cominciato?

«La scelta è un disoccupato o un occupato, in questo caso bisogna attendere il 31 agosto. Il ritiro potrebbe iniziare senza allenatore, a meno che non

prendiamo un inoccupato».

Lei, però, ha detto più volte che l’allenatore è stato già scelto ed è occupato. E’ cambiato qualcosa? «Noi l’abbiamo scelto, magari lui ancora non lo sa, nel senso che abbiamo individuato l’abito e adesso dobbiamo trovare chi lo indossa, ce n’è qualcuno occupato e qualcuno inoccupato. Tra quelli occupati ci sono quelli che hanno un problema oggettivo come un contratto per un’altra stagione. L’anno scorso abbiamo fatto le corse per un motivo, quest’anno siamo costretti a farle per un altro, ma abbiamo dei buoni centometristi. Sono diversi i profili che possono indossare quest’abito».