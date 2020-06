L’Amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola, al termine del Cda odierno, è intervenuto nel corso di “Diretta Stadio 78”. Queste alcune sue parole: «Nuovo nome società? Lascio al Presidente il piacere di comunicare la scelta del nome definitivo della società, che è già stata fatta. 341mila euro per la gestione dello stadio? Lascio a voi giudicare… Si è iniziata la trattativa per la concessione pluriennale per poter modificare lo stadio, trasformandolo in versione più moderna, come una vera e propria arena, utilizzabile tutto l’anno da parte della città, anche per i concerti. La convenzione 2011( poi prorogata fino al 2016) la firmai io stesso. Il Palermo fatturava 70 milioni e pagava 315mila euro annui di canone, una cifra congrua col fatturato dell’epoca. Il Messina quest’anno ha avuto lo stadio “Scoglio” per 5mila euro più utenze telefoniche disattivate. Noi fatturiamo 3,5milioni. La pubblicità sia interna che esterna è sempre la stessa da dieci anni, fummo i primi a mettere i pannelli all’ingresso dello stadio. Al campionato, al di là di tutto, comunque ci dobbiamo iscrivere, cerchiamo in alternativa altri campi omologati per giocare in Serie C».