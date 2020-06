L’Amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola, al termine del Cda odierno, è intervenuto nel corso di “Diretta Stadio 78”. Queste alcune sue parole: «Lafferty? È una suggestione, penso sarà destinata a rimanere tale. Non è un problema di ingaggio. Noi valutiamo diversi aspetti: tecnici, tattici, caratteriali. Al momento i nomi circolati sono poco compatibili con le nostre valutazioni, pur trattandosi di grandi atleti. Noi vogliamo riportare il Palermo in alto. Il calcio è una materia strana, c’è un’alea che rende imperscrutabile il risultato. Noi vogliamo contribuire a riportare il Palermo di nuovo in alto. Che gioco ci attende il prossimo anno? Quest’anno ci sono state partite difficili, il campionato è stato molto più complicato di quanto pensassi. L’allenatore è già scelto, capace di interpretare in modo positivo il gioco, portando una ventata di freschezza e gioventù che ci faccia divertire oltre che vincere, in un campionato molto difficile. Ritiro? Inizierà nella prima settimana di agosto se il campionato dovesse iniziare la seconda metà di settembre».