L’Amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola, al termine del Cda odierno, è intervenuto nel corso di “Diretta Stadio 78”. Queste alcune sue parole: «Nel corso del Cda è stato deliberato un aumento della capacità di spesa dell’Amministratore delegato rispetto al nuovo budget. Di Piazza non è stato soddisfatto delle mie risposte. Il Centro sportivo a Piana degli Albanesi ha potenzialità importanti, ma ci sono delle criticità come ad esempio: la distanza, il clima invernale, il sole tramonta presto in inverno. Renderebbe difficile coinvolgere il settore giovanile. Verrà sicuramente approfondito, sentiremo tra una settimana cosa ne pensa Di Piazza, se vorrà partecipare o meno al progetto. Abbiamo visto per una soluzione in città ma le aree o sono piccole o non hanno la destinazione d’uso o soggetti a vincoli stringenti come la zona de “La Favorita”. Avevo già scandagliato un po’ tutto il territorio nella mia precedente esperienza qui e opzionai un terreno a Carini, oltre l’aeroporto. Ipotesi di Torretta è a 20 minuti dallo stadio quindi più vicina».