«Il bilancio è positivo, purtroppo l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese, ci ha impedito di festeggiare insieme ai nostri tifosi il risultato ottenuto. Abbiamo fatto il primo gradino, di certo non il più difficile, di quelli che ci siamo assunti con questa società di riportare il Palermo il più rapidamente possibile nei campi che merita. Tutti sogniamo la Serie A, ma l’auspicio è quello di portare la squadra entro due anni in Serie B, riuscirci sarebbe un’impresa non facile, visto che il campionato di Lega Pro è estremamente difficile, soprattutto quest’anno». Queste le parole dell’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, rilasciate ai microfoni di “Zona Vostra” in onda su “TRM” in merito agli obiettivi dei rosanero.