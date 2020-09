«Mercato? Abbiamo finito poco fa una riunione di lavoro con il tecnico per mettere a fuoco gli obiettivi. Adesso vedremo anche cosa offrirà il mercato che non è ancora entrato nel vivo. Sappiamo che dobbiamo completare la squadra con giocatori di qualità che vengono con entusiasmo. Pettinari? E’ un giocatore, bravo come tanti, stiamo valutando. Hertaux? Ho avuto la fortuna di incontrare il ragazzo, è rimasto non favorevolmente colpito dagli impianti che abbiamo per allenarci». Queste le parole dell’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, rilasciate ai microfoni di “Siamo aquile” in onda su “TRM”.