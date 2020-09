«Lista a 22? Per quanto mi riguarda la trovo una limitazione per i giovani. Dovendo puntare sulle prestazioni si rischia di andare su giocatori esperti piuttosto che dare opportunità ai giovani, noi stessi non abbiamo riconfermato alcuni ragazzi dello scorso anno. Si doveva trovare una soluzione diversa. Vedo difficile una marcia indietro della Lega Pro». Queste le parole dell’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, rilasciate ai microfoni di “Siamo aquile” in onda su “TRM”.