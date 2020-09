«Stadio? L’apertura degli stadi dipende dai presidenti delle regioni, si è data la possibilità di disputare eventi in presenza di pubblico. Stiamo cercando di mettere giù un progetto da presentare alla regione per aprire parzialmente il Barbera. Centro sportivo? Abbiamo individuato l’area, siamo in attesa che si sblocchi la situazione a Torretta per la concessione dell’impianto comunale che per noi è fondamentale. Nuova maglia? Diciamo che in origine doveva essere presentata per la fine di agosto, adesso siamo in attesa che Robe Di Kappa ci dica qualcosa, anche loro hanno subito ritardi a causa del Covid-19. Sicuramente sarà presentata prima dell’inizio del campionato». Queste le parole dell’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, rilasciate ai microfoni di “Siamo aquile” in onda su “TRM”.