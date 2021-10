Rinaldo Sagramola, ad del Palermo, è intervenuto questa mattina in occasione della presentazione dello spazio bici in accordo con l’Amat.

Ecco alcune parole del dirigente rosanero rilasciate ai giornalisti presenti:

«Dei passaggi di proprietà ne parla la proprietà, la cosa che comporta oggettivamente è che gli interlocutori sono affidabili, è l’unica cosa che conta: non avere sorprese spiacevoli. Contenzioso con Di Piazza? Certamente non ha facilitato le cose, è una cosa che si dovrà decidere, c’è un appuntamento a novembre in tribunale. Chiunque di noi se si approccia all’acquisto di qualcosa con un contenzioso in atto cerca di capire meglio».