L’ex ds del Palermo e della Roma, Walter Sabatini, ha raccontato a “Grandhotelcalciomercato.com” la prima volta che vide Lamela, un diciannovenne che giocava con disinvoltura nel River Plate:

«Lamela è un fenomeno mitologico – ammette Sabatini – In una sola persona racchiude tutte le qualità ipotizzabili in un giocatore: atletismo eccezionale, forza prorompente, resistenza incredibile e tecnica sublime. Se metti insieme tutte queste cose trovi la mitologia del calcio. Purtroppo è stato sfortunato perché negli ultimi anni ha sofferto tanto per un problema all’anca che lo ha condizionato. Questo problema è stato micidiale per la sua carriera. Alla sua età giocava in una squadra importante con una prepotenza incredibile, non è facile vedere un ragazzo giocare così in una società come il River Plate. Spesso i giocatori si sentono ospiti della partita, lui invece era invadente e prepotente.Questo mi ha convinto a investire su di lui».