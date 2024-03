Il dg della Salernitana Walter Sabatini si è espresso in merito al caso Acerbi-Juan Jesus.

Ecco le sue parole riportate da “MondoNapoli.it”:

«Fin dall’inizio si era capito che non ci sarebbero stati gli estremi per una squalifica. Non è giusto condannare qualcuno in assenza di prove certe, mi rallegro per la sua assoluzione».