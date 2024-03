Ex rosa: Gilardino piace alla Fiorentina per il dopo Italiano

Vincenzo Italiano lascerà la Fiorentina a fine stagione. Come riporta TuttoMercatoWeb.com l’allenatore dei viola ha già manifestato da tempo la sua volontà di andar via a fine stagione. Il suo posto potrebbe essere preso da Daniele De Rossi, qualora non dovesse essere confermato alla guida della Roma, ma occhio ad Alberto Gilardino: promozione in Serie B col Genoa, salvezza larga, un passato proprio nella Fiorentina ed è in rampa di lancio. Tutte caratteristiche che potrebbero portarlo sulla panchina viola. Il Grifone ha già fatto capire di volerlo blindare, ma se dovesse arrivare una proposta dal club toscano sarebbe difficile da rifiutare.

