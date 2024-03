Caso Acerbi-Juan Jesus: contro l’Atalanta il Napoli non indosserà la patch anti-razzismo

Nella giornata di oggi il Napoli ha presentato la quinta e ultima maglia per la stagione 2023/24 con le figure di Valentina De Laurentiis, figlia del presidente, e Tommaso Bianchini, Chief Revenue Office della società partenopea. Il dirigente ha risposto con le seguenti parole, riprese da TuttoMercatoWeb.com in merito al caso Juan Jesus-Acerbi

«Quando si parla di Rinascimento napoletano il valore dell’inclusività è al centro. Lo sport ha il dovere di educare i giovani e non solo. Ed è nostro dovere fare attività per evitare che accadano episodi spiacevoli. Juan Jesus che racconta il razzismo ad un altro giovane calciatore è una delle tante iniziative. Ora andremo avanti a combattere il razzismo coi nostri mezzi e lanciando dei messaggi giusti per i nostri giovani. Il Napoli ha già comunicato che farà iniziative in autonomia e non per interposta persona. La risposta è no, non la indosseremo, andremo avanti da soli».