Zoff: «Assoluzione Acerbi giusta, le cose di campo devono restare in campo»

Intervenuto ai microfoni de “Il Tempo” Dino Zoff si sofferma sull’assoluzione di Francesco Acerbi.

Ecco le sue parole:

«La sentenza mi trova molto favorevole credo che le cose di campo debbano finire in campo. È poi c’è già stato un chiarimento tra i due giocatori, quindi mi è sembrato quasi inutile tutto ciò che è successo in questi giorni. Fin dall’inizio si era capito che non ci sarebbero stati gli estremi per una squalifica. Non è giusto condannare qualcuno in assenza di prove certe, mi rallegro per la sua assoluzione».

«Ero quasi sicuro che sarebbe stato squalificato, del resto ci sono dei precedenti in cui è bastato il sospetto. Invece l’interista se l’è cavato a buon mercato e sono basito, oltretutto l’assoluzione di Acerbi mette in cattiva luce Juan Jesus: ora passa per un visionario che si è inventato tutto, mi dispiace e non mi sembra giusto».