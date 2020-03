Alfredo Saba, calciatore del Troina, ha parlato a “Tuttoseried.com”, a proposito dell’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole: «La speranza è sempre quella di tornare in campo nel minor tempo possibile, perché amo quel prato verde e solo lì mi sento libero, ma nella situazione drammatica che stiamo vivendo attualmente, penso che non ci siano le condizioni mentali e fisiche adeguate perché ciò avvenga. Anche se ci si allena a casa, non è mai come allenarsi insieme, in gruppo. Poi ormai, nell’inconscio di tutti noi, si è creata una sorta di angoscia e protezione mentale, visto che nel Calcio prevale molto il contatto fisico. Prima di rientrare in campo, bisognerà prima di tutto trovare un vaccino contro il COVID-19e spero che venga creato al più presto. Dopodiché, sarebbe necessario fare una sorta di preparazione atletica per ritrovare la condizione migliore. I tempi però sono ormai troppo ristretti e non credo che bastino per completare un Campionato a cui mancano ancora molte gare, perciò credo proprio che questa Stagione sia definitivamente terminata». Il centrocampista ha poi aggiunto: «Ho vari pensieri allo stato attuale, uno di questi va a tutte le persone che purtroppo sono scomparse, soprattutto mia nonna che Sabato scorso è volata in cielo. Un altro va a tutte le persone che stanno combattendo tra la vita e la morte e alle persone che sono schierate in prima linea per aiutare tutti noi».