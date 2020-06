Secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, la compagnia Ryanair ha ripristinato 26 voli da e per Palermo. In particolare, riprenderanno i collegamenti per Roma Fiumicino, Pisa, Bologna, Milano Malpensa, Venezia, Marsiglia, dal giorno successivo su Verona e dal 23 giugno su Milano, Bergamo e Torino. Tre le 26 rotte, 8 sono nazionali: Roma, Milano Bergamo, Pisa, Bologna, Milano Malpensa, Torino, Verona, Venezia; 18 internazionali: – Londra-Stansted, Bruxelles-Charleroi, Madrid, Marsiglia, Parigi-Beauvais, Francoforte-Hahn, Düsseldorf-Weeze, Bucarest-Otopeni, Valencia, Budapest, Colonia-Bonn, Dublino, Memmingen, Cracovia, Manchester, Norimberga, Berlino-Schönefeld, Breslavia.

“Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti per l’estate 2020 e di contribuire alla ripresa dell’economia e del turismo regionale, permettendo a parenti ed amici di ricongiungersi e a milioni di turisti, nazionali ed internazionali, di scoprire il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese e dell’Europa”, ha detto Chiara Ravara – Head of International Communications di Ryanair. “Riprendiamo l’attività con uno storico e affidabile partner con cui da anni condividiamo un percorso di crescita. Tantissime rotte nazionali e internazionali che testimoniano la vocazione turistica di Palermo e del suo territorio”, ha commentato Giovanni Scalia, amministratore delegato della Gesap.