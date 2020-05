L’esponente del Pd Alessandro Russo, chiede spiegazioni sulle dichiarazioni di Rocco Arena, patron dell’FC Messina. Ecco le sue parole riportate da “Messinasportiva.it”: «Apprendiamo dai social che uno dei soci della Toro, che è anche presidente del Fc Messina, ha annunciato l’arrivo di 120mila mascherine destinate alla città. Lui stesso comunicava in alcune interviste che la metà di queste sarebbero state regalate alla Protezione Civile. Il Comune intanto ha annunciato di averle pagate profumatamente, 39mila euro. Le norme prevedono che gli appalti superiori ai 40mila euro vadano assegnati tramite un bando pubblico e non con un affidamento diretto, come è accaduto con la Toro. D’altronde l’Amministrazione non può sperperare denaro pubblico a favore di un imprenditore rispetto a un altro. Ci deve essere eguaglianza di condizioni tra potenziali concorrenti. L’emergenza sanitaria non esclude il Codice degli appalti e quindi non giustifica un affidamento diretto da 300mila euro. Non a caso la mia impressione è che i dirigenti, resisi conto che la cifra sforava ampiamente il massimale, hanno deciso di spacchettare il contratto in lotti da 39mila euro l’una. Ma questo è comunque un modo per aggirare la norma, che vieta il frazionamento. E la somma complessiva sarà sempre di 300mila euro. Purtroppo anche il preventivo è secretato. Tutti gli atti in questione fanno parte del protocollo riservato del gabinetto del sindaco e non è possibile prenderne visione. Ecco perché a maggior ragione chiediamo chiarezza in merito».