Il CSKA Mosca è salvo. La società, infatti, come riporta gianlucadimarzio.com, è stata acquistata dalla banca statale russa Vnesheconombank (VEB), che acquisisce il 77,63% delle azioni CSKA Mosca. Secondo una dichiarazione del VEB, l’operazione è stata effettuata scambiando il debito che il club aveva con la banca per il pacchetto azionario. In seguito all’operazione sono arrivate anche le parole del presidente della VEB Igor Shuválov: “Non ci saranno cambiamenti nella gestione sportiva del CSKA a seguito di questa operazione e Yevgueni Guiner continuerà a dirigere il club e continuerà la sua politica di design della squadra”.

