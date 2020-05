«Al di là di quelle che saranno le decisioni prese dalla Federazione sarà importante che queste arrivino nel più breve tempo possibile. Dover attendere luglio, o peggio ancora il mese di agosto non è pensabile. Noi stiamo predisponendo tutto quello che potrà servire per far valere eventuali diritti in caso di apertura di serie D. L’otto giugno sarà qui in città Sonia Giordano, rimarrà per una settimana che sarà molto intensa. Con il presidente Giovanni Castronovo, con Giancarlo Rosato e Francesco Filippazzo stiamo redigendo il bilancio e stiamo iniziando a programmare incontri con diversi imprenditori. Prima di allora, speriamo di avere qualche indicazione sul futuro della serie D e dell’Eccellenza. E’ importante capire che tipo di budget dovremo prevedere perché comunque riteniamo di avere le carte in regola per l’ammissione alla categoria superiore, senza presentare eventuale ricorso». Queste le parole del direttore sportivo dell’Akragas, Ernesto Russello, pubblicate sulla pagina ufficiale facebook del club agrigentino.