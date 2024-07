Rubinho: «Vedo bene la Cremonese. Il Palermo farà una buona squadra»

L’ex portiere del Palermo Fernando Rubinho, ai microfoni di Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, si è espresso su varie tematiche, rilasciando qualche dichiarazione anche proprio sui rosanero.

«Serie A? Si preannuncia una Serie A divertente, ci sono i presupposti per grandi partite. Ogni persona che arriva in un posto nuovo vuole farsi valere, questo è da intendersi sia per gli allenatori che per i calciatori. Napoli? Sono curioso di vedere il prossimo Napoli. Con Conte a bordo campo sarà un Maradona caldissimo ad ogni partita. Mercato? Tutto ruota attorno ad Osimhen. Se va via, faranno un bel mercato. C’è ancora un po’ di tempo. Il mercato del Napoli diventerà interessante».

«Portieri in A? Vado sulle certezze. Sommer e Maignan saranno i protagonisti principali, farà bene anche Meret e vedremo il ballottaggio Di Gregorio-Perin, mentre Szczesny mi sembra fuori dal progetto. La B del prossimo anno?

“È una B come quando l’ho giocata io. Vedo molto bene la Cremonese, una società seria e organizzata. Il Sassuolo in B è una vera sorpresa, farà di tutto per salire . E poi c’è il Palermo che ha il City Group dietro e quindi inevitabilmente farà una buona squadra: l’ho visto tanto negli ultimi tempi ed è mancato poco per la Serie A. Quest’anno possono migliorare. Mercato? Ho raccolto qualche esigenza dai club italiani. Però mi sono un po’ stancato: trovi i calciatori e non vanno mai bene per i presidenti o i direttori. Ormai prendo solo richieste più concrete. E all’estero in questo senso è più facile. In Italia trovano sempre una scusa. Anche se pure in Germania è stata complicata. Non mi ammazzerò per fare qualcosa…. Però gli amici li aiuterò sempre».