Repubblica: “Rosanero in passerella. Amichevole internazionale contro il Leicester”

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sull’amichevole, in programma oggi 26 luglio, tra Palermo e Leicester.

Sarà solo un’amichevole, ma la partita di oggi contro il Leicester, alle 19 ora locale (20 in Italia), rappresenta una tappa significativa nella storia del Palermo. Questo incontro, supera l’amichevole del ritiro del 2022 contro il Nottingham Forest e resta seconda solo alla vittoria contro il West Ham in Coppa UEFA del 2006. Allo stadio di Chesterfield, nel cuore dell’Inghilterra tra Nottingham e Manchester, la squadra di Alessio Dionisi affronterà il Leicester, campione d’Inghilterra nel 2016 sotto la guida di Claudio Ranieri, una delle imprese più memorabili del calcio inglese.

Jamie Vardy in Campo

In campo dovrebbe esserci Jamie Vardy, capitano e trascinatore della risalita in Premier League, con 18 gol nella scorsa stagione, che si aggiungono ai 188 segnati con la maglia del Leicester. La squadra, ora allenata dal gallese Steve Cooper dopo l’addio di Enzo Maresca al Chelsea, sarà un banco di prova importante per il Palermo, che punta alla promozione in Serie A.

Mercato e Preparativi per la Stagione

Nel frattempo, il direttore sportivo Morgan De Sanctis continua a lavorare per rinforzare la squadra. Luca Mazzitelli, ex capitano del Frosinone, ha scelto la Serie A e il Como, ma gli ingressi a centrocampo non sono finiti. La partenza di Stulac è quasi scontata, sebbene le sue condizioni fisiche e l’ingaggio rendano l’operazione complessa.

Necessità in Attacco e Difesa

In attacco, il Palermo necessita di 2-3 nuovi giocatori. Se Corona partirà in prestito, come probabile, rimarrebbero solo Brunori ed Henry. Con il modulo 4-3-3, è necessario un altro esterno, con Lapadula e Caso come nomi principali. Lapadula, nonostante l’età, sarebbe una garanzia, ma la sua presenza è difficile da immaginare con Brunori in squadra. Caso, retrocesso in B con il Frosinone, è una possibile opzione, mentre la pista che porta a Brekalo, attualmente in Serie A, è complicata.

Scelte in Difesa

Per la difesa, i nomi di esperienza sono Ceccherini, Di Chiara e Carissoni, ma il reparto è già affollato e saranno necessarie delle scelte. Il lavoro continua senza sosta per preparare il Palermo alla prossima stagione e raggiungere l’obiettivo della promozione in Serie A.