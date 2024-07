Repubblica: “Un mega yacht da 300 milioni di dollari ormeggiato al porto di Palermo. I vip scelgono ancora la Sicilia”

L’edizione odierna de la Repubblica, si sofferma sul mega yacht da 300 milioni di dollari ormeggiato al porto di Palermo. È il “Launchpad” di Mark Zuckerberg.

Un mega yacht da 300 milioni di dollari ormeggiato al porto di Palermo. È il “Launchpad” di Mark Zuckerberg, patron di Meta e fondatore di Facebook. Fino all’altro ieri sera, svettava alla Cala, simile a un enorme palazzo galleggiante. Lungo 118 metri, ospita a bordo un campo da basket, un cinema, un beach club, un eliporto e un salone di bellezza, oltre a 26 cabine e 49 membri dell’equipaggio. Mr. Facebook, il quinto uomo più ricco al mondo con un patrimonio di quasi 140 miliardi di dollari, sta trascorrendo le sue vacanze in assoluto relax in Sicilia, tra le Isole Eolie, Taormina, Catania e il Palermitano. Recentemente, ha festeggiato i settant’anni del padre Ed a Cala Rossa, Terrasini.

Celebrità in Sicilia

Zuckerberg non è l’unica celebrità a godersi le bellezze siciliane in questo periodo. Le Eolie, in particolare, stanno attirando numerosi VIP:

David Beckham: L’ex capitano della nazionale inglese, insieme alla moglie Victoria, ha visitato Lipari e cenato al ristorante “King of Fish” a Vulcano.

Paolo Sorrentino: Il regista premio Oscar ha trascorso una settimana a Stromboli con il figlio.

Christian De Sica e Jean Alesi: Sono stati avvistati a Panarea.

Alessandro Costacurta: L’ex difensore del Milan ha visitato l’arcipelago eoliano con la famiglia, fermandosi alla pasticceria “Subba” di Lipari e al castello di Milazzo.

Valentina Vignali: L’ex cestista ha scalato il cratere di Vulcano con le amiche, condividendo la sua esperienza su Instagram.

Ospitalità Siciliana

Il turismo in Sicilia non si limita alle isole. Il cantante Tommaso Paradiso ha condiviso una storia di calda ospitalità siciliana. Durante una gita a Trabia, dopo un bagno in mare, una signora ha offerto a lui e al suo gruppo una doccia calda e vestiti asciutti, incarnando l’ospitalità italiana.

La Sicilia, con le sue bellezze naturali, i tramonti mozzafiato, i vulcani attivi e la calorosa accoglienza, continua a essere una meta ambita per le celebrità e i turisti di tutto il mondo.