Ecco qui di seguito le parole del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, alla vigilia della decisione che in queste ore dovrà essere presa dal governo: “Sulle riaperture dei confini fra le Regioni, annunciata per il 3 giugno, tocca al governo decidere. E’ il governo che ha i dati e il potere per farlo. Tuttavia dico che bisogna stare attenti, non possiamo essere frettolosi”.