Vendeva mascherine non a norma, senza l’etichetta con indicazioni in italiano e/o di paesi dell’Ue, violando le norme del “Codice del consumo”. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, i carabinieri di Siracusa hanno sequestrato 386 mascherine ad un’azienda di Rosolini, per un valore commerciale di mille euro. Il legale rappresentante dell’azienda è stato sanzionato e segnalato alla competente Autorità Amministrativa.