Ronaldo: «Vinicius meritava il Pallone d’Oro. Globe Soccer Awards assegnati in modo più equilibrato»

Oggi pomeriggio sono stati assegnati i Globe Soccer Awards del 2024. Cristiano Ronaldo, vincitore del premio “Miglior giocatore del Medio Oriente”, ha parlato anche della mancata vittoria del Pallone d’Oro di Vinicius, eletto invece come “Miglior attaccante” e “Miglior giocatore” dell’anno:

«Vinicius avrebbe meritato il Pallone d’Oro. A mio avviso, la decisione non è stata del tutto equa. Anche Rodri lo avrebbe meritato, ma credo che quest’anno il riconoscimento dovesse andare a Vinícius, soprattutto per il gol decisivo segnato nella finale di Champions League. Questo è uno dei motivi per cui apprezzo particolarmente i Globe Soccer Awards: assegnano i premi in modo più equilibrato».

