Montiel, c’è l’assoluzione dall’accusa di stupro: “Macchiata la mia reputazione”

Gonzalo Montiel è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale. Il calciatore esulta anche se l’accusa ha già annunciato che presenterà ricorso. A rendere nota la decisione è stato lo stesso terzino argentino mediante un post sui social:

“Hanno usato il mio nome per dare notorietà e rendere pubblica una causa nella quale non avevo assolutamente nulla a che fare. Hanno fatto del male alla mia famiglia e a mia moglie, che ha dovuto fare i conti con questa menzogna mentre era incinta. Oltre al danno personale e familiare, queste bugie hanno danneggiato la mia carriera, dato che tutti i club che mi avevano proposto un contratto aspettavano la mia assoluzione. Sono solidale con le persone che soffrono situazioni di abuso in qualsiasi loro forma , ma le menzogne usate contro di me hanno banalizzato un male che colpisce gravemente molte persone nel mondo e che non dovrebbe essere trattato con leggerezza o con bugie, come è stato in questo caso. È molto ingiusto che siano arrivati ​​fino a questo punto, macchiando la mia reputazione senza preoccuparsi di me, della mia famiglia o delle persone che soffrono davvero di problemi estremamente gravi come questo”.