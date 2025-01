Iran, calciatore della nazionale punito: è stato abbracciato da una tifosa

Ramin Rezaeian, calciatore notissimo in Iran con decine di presenze anche in Nazionale, è stato punito. Il 34enne non ha impedito ad una tifosa di abbracciarlo dopo essere salita sul pullman della sua squadra, l’Esteghlal di Teheran. Il video che riprende la scena e che si è rapidamente diffuso sui social non poteva sfuggire alle autorità, fortunatamente la tifosa della squadra della capitale iraniana indossava l’hijab sul capo, altrimenti la condotta di entrambi, sarebbe stata considerata ben più grave. Ramin Rezaian dovrà pagare 510 milioni di rial (pari a quasi 12mila euro). Ecco una clip:

🎥 Ramin Rezaeian was recorded hugging a female Esteghlal supporter after today’s game. He will soon be fined a hefty sum or temporarily suspended from playing by the Islamic regime’s morality committee. pic.twitter.com/lQBghzzqnB — Throwback Iranian Football (@Tarikh_football) December 26, 2024