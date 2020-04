Ronaldinho, ex stella del calcio brasiliano, era stato arrestato insieme al fratello il 6 marzo perchè avevano usato dei documenti falsi. Secondo quanto riporta “Sky Tg 24” il giocatore avrebbe pagato 1,6 milioni di euro di cauzione per andare ai domiciliari. Le autorità paraguayane gliel’hanno finalmente concesso e Dinho sconterà gli arresti in un hotel di Asuncion.