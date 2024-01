Romano: “Psg, vicino l’accordo con il Braga per Ndour”

Niente Italia per Cher Ndour, il suo futuro è ancora all’ester

o. Il centrocampista classe 2004 del Paris Saint-Germain e della Nazionale Under 21, accostato nelle scorse settimane anche al Palermo, è vicino al ritorno in Portogallo.

Come riferito da Fabrizio Romano, il Braga è a un passo dal definire l’accordo con il PSG per un prestito fino al termine della stagione, le visite si svolgeranno nei prossimi giorni. Nulla da fare per le società che in queste settimane stavano accarezzando l’idea di riportare in Italia Ndour. Il Palermo e la Sampdoria ci hanno pensato in Serie B, e il Cagliari in A.

🚨🇮🇹 EXCL: Braga are closing in on deal to sign Cher Ndour on loan from Paris Saint-Germain!

Talks at very advanced stages, deal close to being done. Medical to take place in the next days.

Here we go soon ⏳🇵🇹 pic.twitter.com/P6TUIHMUAD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2024