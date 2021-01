Secondo quanto riferito da Sky Sport, non accenna a ricomporsi in casa Roma la frattura tra l’allenatore Fonseca ed il bomber Dzeko.

Dopo l’esclusione dai convocati in vista della gara contro lo Spezia, vinta dai giallorossi per 4-3, il bosniaco non si è allenato oggi assieme alla squadra.





Per il centravanti soltanto lavoro individuale, segnale inequivocabile del fatto che il rapporto fra il giocatore ed il tecnico stenti a migliorare.