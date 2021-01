Secondo quanto si apprende dal Corriere dello Sport, la Roma sta preparando una multa salata da presentare ad Edin Dzeko.

Con ogni probabilità l’attaccante bosniaco non parteciperà alla partita contro il Verona, la rottura con l’allenatore Fonseca è totale.





Tiago Pinto, general manager della società, sta tentando di mediare per arrivare a fine stagione con entrambi al loro posto; per il giocatore infatti non arrivano offerte soddisfacenti dal mercato.