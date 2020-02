L’ultimo scandalo nel mondo del calcio è quello relativo al poliziotto del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma, arrestato per aver commesso degli illeciti in cambio di favori soprattutto legati alla carriera calcistica del figlio. L’accusa sarebbe quella di aver omesso la contestazione di irregolarità nel corso dei controlli alle licenze delle postazione di un ambulante in cambio di duemila euro, in secondo luogo, l’uomo ha dovuto intercedere per redigere una relazione che attestava la regolare distanza tra una scuola e una sala di slot machine.