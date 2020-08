L’avventura di Rick Karsdorp a Roma non è mai effettivamente decollata, soprattutto a causa di alcuni infortuni particolarmente seri; il futuro del difensore olandese probabilmente sarà lontano dalla Capitale, ma il giocatore intanto è rimasto in città non solo per allenarsi, ma anche per motivi personali: il figlio Kylian, di un anno, è ricoverato al Bambin Gesù da qualche settimana, anche se al momento la situazione sembra tutto sommato positiva.

Parlando del suo futuro invece, come riportato da “Gazzetta.it”, nonostante i due anni di contratto rimanenti, Karsdorp probabilmente lascerà definitivamente la Roma; il Feyenoord, squadra in cui ha militato in prestito in questa stagione stava pensando di riscattarlo ad 8 milioni prima del lockdown, ma poi la condizione economica del club post Covid ha interrotto l’operazione. Il terzino avrebbe anche espresso la volontà di giocarsi un’altra chance in giallorosso, ma è molto più probabile che il club decida di piazzarlo altrove, in modo tale da ottenere anche un introito vantaggioso.