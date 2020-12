Il futuro di Javier Pastore potrebbe essere lontano da Roma.

Come scrive su Twitter il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, l’argentino piace in Arabia Saudita e Qatar oltre che in Turchia, con Galatasaray e Fenerbahce che hanno chiesto informazioni all’agente Simonian.

