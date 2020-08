L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha riportato novità riguardanti il futuro di Javier Pastore alla Roma. Dopo le notizie dei giorni scorsi di una possibile rescissione del contratto, viene tracciata una nuova strada per il 27 giallorosso.

L’ex rosanero, scrive il quotidiano, si opererà a Barcellona per provare a sistemare una volta per tutte il problema all’anca che lo ha tenuto fuori per gran parte del 2020 e che si è riacutizzato nelle ultime settimane impendendo a Fonseca di inserirlo nella lista aggiornata da consegnare all‘UEFA per l’Europa League. La Roma dunque resterà al fianco di Pastore nella speranza che possa ritornare a giocare.