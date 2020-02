Emergono nuovi dettagli circa il possibile cambio societario della Roma. Secondo quanto riporta “Laroma24.it” sono ore decisive per la cessione del club da James Pallotta a Dan Friedkin. Il magnate texano in queste ore si troverebbe a Roma per dare una svolta definitiva all’affare. I legali del gruppo Friedkin si trovano in questo momento nella sede amministrativa del club giallorosso, a viale Tolstoj, per definire i dettagli dell’operazione.