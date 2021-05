La Roma di Jose Mourinho parteciperà alla Conference League, nuova competizione della Uefa.

I giallorossi, secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport” giocheranno lo spareggio per la competizione europea il 19 agosto con il ritorno previsto il 26 agosto. In tutto parteciperanno ben 184 squadre, almeno una per ogni federazione della Uefa, ovvero 55. In Conference League i giallorossi potranno trovare squadre come Tottenham e Anderlecht che si sono qualificate.