Dan Friedkin ci riprova, l’imprenditore texano potrebbe ripresentare un’offerta a James Pallotta per l’acquisto della Roma. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, l’americano ha contattato Vitek per avere informazioni sul nuovo stadio della Roma, il ceco si sta occupando di dare una sterzata al nuovo progetto giallorosso, questa potrebbe essere una buona occasione per presentare l’offerta a Pallotta.