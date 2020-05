Tra le società che cominciano a guardare al proprio futuro c’è anche la Roma, che in questa stagione ha dato il via a un nuovo ciclo targato Paulo Fonseca. Proprio l’allenatore portoghese è stato intervistato da Espn.com e ha fatto il punto sulla situazione di uno dei leader di questo nuovo corso giallorosso, Chris Smalling. Il difensore centrale inglese, di proprietà del Manchester United, è in prestito alla Roma fino a fine stagione. La volontà di entrambe le parti, però, è quella di proseguire nell’avventura romana (le ultime news sul calcio italiano): «Chris è un uomo straordinario, così umile e professionale. E’ incredibile come si sia adattato, in breve tempo è diventato un leader dello spogliatoio ed è amatissimo dai tifosi. La sua stagione è fantastica e farò di tutto per tenerlo a Roma anche l’anno prossimo. So che anche lui vorrebbe restare, vedremo cosa succederà. Quest’estate siamo ripartiti da 15 nuovi calciatori, un nuovo CEO (Guido Fienga), un nuovo direttore sportivo (Gianluca Petrachi) e un nuovo allenatore. Stiamo creando un nuovo progetto e siamo ancora all’inizio. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto finora, stiamo migliorando molto e penso che in breve tempo saremo una delle squadre più forti del campionato».